Памфилова назвала "позорищем" ситуацию с тремя Вишневскими на выборах в Петербурге

Законодательство не запрещает "двойникам" участвовать в выборах.

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала ситуацию с кандидатами-двойниками "яблочника" Борис Вишневского. В эфире "Ъ FM" она назвала это "позорищем и безобразием".

Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК внесет свои предложения по усовершенствованию законодательства, чтобы в будущем подобных случаев не было. Она также выразила мнение, что благодаря большой огласке избиратели разберутся в кандидатах. Формально принимать участие в выборах "двойникам" не запрещено.

Напомним, что с Борисом Вишневским будут соревноваться двое тезок. На плакате, вывешенном ТИК №30, у всех троих похожая внешность.

Фото: сайт ЦИК