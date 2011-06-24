Петербургские палеонтологи обнаружили фрагмент черепа динозавра в Таджикистане

Подобные открытия в данном регионе происходят довольно редко.

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили в Таджикистане хорошо сохранившийся фрагмент черепа утконосого динозавра, сообщили представители вуза. Подобные открытия в данном регионе происходят довольно редко.

Находка отличается отличной сохранностью, что даёт специалистам возможность провести точное определение группы древнего животного и даже предполагает шанс описания совершенно нового рода.

В настоящее время палеонтологи детально исследуют обнаруженную кость, сопоставляя её с образцами из музейных коллекций разных стран.

Фото: пресс-служба СПбГУ