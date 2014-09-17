Петербургские учёные разработали ИИ-систему защиты от кибератак

Разработка уже прошла испытания на промышленных предприятиях, все наработки будут доступны в открытой библиотеке.

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали систему защиты промышленных предприятий от кибератак на основе искусственного интеллекта. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", разработка создавалась в течение двух лет и уже успешно протестирована на объектах критической инфраструктуры.

Итогом должно было стать не только исследование, но и практическая реализация всех наших научных изысканий. Мы создаем открытую библиотеку, чтобы каждый мог взять наши наработки и адаптировать их для своих задач. Дмитрий Левшун, старший научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности

Новая система способна оперативно выявлять киберугрозы в компьютерах и серверах, управляющих производственными процессами. Кроме того, искусственный интеллект отслеживает состояние оборудования, что позволяет специалистам быстрее реагировать на хакерские атаки.

Испытания проводились на очистных сооружениях, объектах энергосетей и других промышленных предприятиях, где система подтвердила свою эффективность. Разработчики отмечают, что особенно важна способность технологии защищать критические инфраструктурные объекты, отказ которых может привести к серьезным последствиям.

