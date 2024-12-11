Кусок наледи упал на 13-летнюю петербурженку на выходе из метро

Глава СК потребовал доклада о расследовании случаев падения наледи на людей в Северной столице.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о нескольких случаях падения наледи на петербуржцев. По данным ГСУ СК России по Петербургу, на местах происшествий проводятся проверки по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), – сообщается в пресс-службе Следкома.

В СМИ и социальных сетях появлялись сообщения о травмировании девушки в Центральном районе города. По информации СК РФ, на нее упала глыба льда, в результате чего у пострадавшей были диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Также кусок льда упал на 13-летнюю девочку прямо на выходе из вестибюля станции метро. Школьница получила ушиб мягких тканей головы. СК России

Кроме того сообщалось о падении наледи с крыши автосервиса, который расположен на Заусадебной улице. По данным следствия, в результате схода льда был травмирован работник автосалона.

Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и ЦПЭИГИ провели рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу