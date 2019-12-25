Падение наледи на мужчину на Рузовской обернулось уголовным делом

Он получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ после травмирования мужчины на Рузовской улице. Об этом рассказали в СК РФ.

Напомним, утром 2 марта 57-летний местный житель пострадал в результате падения на него наледи с крыши. Он получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств случившегося.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер