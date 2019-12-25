  1. Главная
Падение наледи на мужчину на Рузовской обернулось уголовным делом
Он получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ после травмирования мужчины на Рузовской улице. Об этом рассказали в СК РФ. 

Напомним, утром 2 марта 57-летний местный житель пострадал в результате падения на него наледи с крыши. Он получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. 

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств случившегося. 

Ранее на Piter.TV: за зиму с петербургских улиц вывезли 1,5 млн кубометров снега. 

