  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За зиму с петербургских улиц вывезли 1,5 млн кубометров снега
Сегодня, 15:48
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За зиму с петербургских улиц вывезли 1,5 млн кубометров снега

0 0

В выходные объемы вывоза осадков были увеличены до 40 тыс. кубометров в сутки.

В конце минувшей недели Петербург принял около 15 сантиметров снега. Дорожники смогли оперативно расчистить основные автомобильные и пешеходные маршруты. А в выходные объемы вывоза осадков были увеличены до 40 тыс. кубометров в сутки, рассказали в городском комитете по благоустройству 2 марта. 

Кроме того, погода сделала резкий поворот в сторону весны: сугробы начали таять, шли дожди. Специалисты прочистили почти 1,9 тыс. водоотводных патрубков от наледи и посторонних предметов. 

Всего за эту зиму на утилизацию отправили свыше 1,5 млн кубометров снега. Дежурная служба ведомства принимает звонки и отвечает на вопросы по телефону: 576-14-83. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за сутки вывезли 37 тыс. кубометров снега. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зима, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии