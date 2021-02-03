Прокуратура проверяет падение снега с крыши на мужчину в Адмиралтейском районе

Инцидент произошел утром 2 марта на Рузовской улице.

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга организовали проверку после падения снега с крыши на мужчину, сообщила пресс-служба ведомства. В ведомстве оценят работу организации, ответственной за содержание дома, и примут меры прокурорского реагирования.

По данным "Мегаполиса", инцидент произошел утром 2 марта на Рузовской улице. Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавший находился в сознании, но встать на ноги не смог. Мужчину увезли в Мариинскую больницу. Информации о его состоянии нет.

В пресс-службе Смольного 2 марта сообщили, что Госжилинспекция выявила более 240 нарушений при очистке кровель за прошедшую неделю.

В конце февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения наледи на петербурженку на Разъезжей улице. Она получила тяжелые травмы.