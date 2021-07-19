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Падение крана с лодкой в Кронштадте попало на видео

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Яхту спускали у Тулонской аллеи.

Падение подъемного крана с лодкой в Кронштадте попало на видео. Инцидент произошел 18-го июля. 

На кадрах видно, что до падения окружающие были в бодром настроении и, по всей видимости, ничего не подозревали. Когда лодка приблизилась к воде, кран не выдержал и рухнул в воду, а транспортное средство перевернулось, в кабине находился человек. Во время удара люди разбежались в разные стороны. Есть ли пострадавшие — неизвестно. Яхта, похоже, ушла на дно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что яхту "Ингрия" сняли с мели в Финском заливе. 

Видео: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: кронштадт, лодка, подъемный кран, происшествие
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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