Падение крана с лодкой в Кронштадте попало на видео

Яхту спускали у Тулонской аллеи.

Падение подъемного крана с лодкой в Кронштадте попало на видео. Инцидент произошел 18-го июля.

На кадрах видно, что до падения окружающие были в бодром настроении и, по всей видимости, ничего не подозревали. Когда лодка приблизилась к воде, кран не выдержал и рухнул в воду, а транспортное средство перевернулось, в кабине находился человек. Во время удара люди разбежались в разные стороны. Есть ли пострадавшие — неизвестно. Яхта, похоже, ушла на дно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что яхту "Ингрия" сняли с мели в Финском заливе.

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