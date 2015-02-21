Яхту "Ингрия" сняли с мели в Финском заливе

Сосновоборскую яхту вытащили с мели у острова Сескар два катера.

2 июля яхту "Ингрия", севшую накануне на мель возле острова Сескар в Финском заливе, удалось вернуть на воду. Два катера вытянули яхту тросами с мели после нескольких неудачных попыток.

Яхту выбросило на мель сильным ветром 1 июля, на борту находились несколько пассажиров и капитан - 73-летний владелец судна Виталий Шкаробуров. В ожидании спасательных катеров команда провела ночь в палатке на берегу.

У яхты "Ингрия" есть аккаунт в соцсети ВКонтакте, из которого можно узнать ее историю: построена в 1976 году на Ленинградской экспериментальной судоверфи по проекту Л-6М. Название яхта получила от работников турбинного цеха ЛАЭС - оно происходит от исторического названия земли Ингерманландия/республика Северная Ингрия.

Капитан - Шкаробуров Виталий Владимирович - приобрел судно у атомной станции, где он работал в цехе тепловой автоматики и измерений.

Ранее пара на катамаране утопила весло и не могла вернуться не берег.

Фото: ВКонтакте/Яхта Л-6 "Ингрия", Сосновый Бор