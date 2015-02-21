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Яхту "Ингрия" сняли с мели в Финском заливе
Сегодня, 18:44
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Яхту "Ингрия" сняли с мели в Финском заливе

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Сосновоборскую яхту вытащили с мели у острова Сескар два катера.

2 июля яхту "Ингрия", севшую накануне на мель возле острова Сескар в Финском заливе, удалось вернуть на воду. Два катера вытянули яхту тросами с мели после нескольких неудачных попыток. 

Яхту выбросило на мель сильным ветром 1 июля, на борту находились несколько пассажиров и капитан - 73-летний владелец судна Виталий Шкаробуров. В ожидании спасательных катеров команда провела ночь в палатке на берегу. 

У яхты "Ингрия" есть аккаунт в соцсети ВКонтакте, из которого можно узнать ее историю: построена в 1976 году на Ленинградской экспериментальной судоверфи по проекту Л-6М. Название яхта получила от работников турбинного цеха ЛАЭС - оно происходит от исторического названия земли Ингерманландия/республика Северная Ингрия. 
Капитан - Шкаробуров Виталий Владимирович - приобрел судно у атомной станции, где он работал в цехе тепловой автоматики и измерений. 

Ранее пара на катамаране утопила весло и не могла вернуться не берег. 

Фото: ВКонтакте/Яхта Л-6 "Ингрия", Сосновый Бор

Теги: виталий шкаробуров, ингрия, капитан, остров сескар, финский залив, яхта на мели
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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