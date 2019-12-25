  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пара на катамаране утопила весло и не могла вернуться не берег
Сегодня, 13:50
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Пара на катамаране утопила весло и не могла вернуться не берег

0 0

Им пришлось ждать спасателей из Приозерска.

Сегодня, 27 июня, пара из Петербурга отправилась кататься на катамаране по Ладожскому озеру и случайно выронила весло в воду. Достать его не вышло. Поэтому им пришлось ждать спасателей. Об этом Piter.tv сообщил источник из правоохранительных органов. 

Сотрудники поисково-спасательного отряда добрались до оторванного от берега плота и вернули отдыхающих на сушу. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники МЧС Новой Ладоги выручили рыбаков, дрейфовавших по озеру без топлива. 

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: катамаран, ладожское озеро, ленобласть, лодка, мчс, потеря весла
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии