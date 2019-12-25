Спасатели Новой Ладоги выручили рыбаков, дрейфовавших по озеру без топлива

Сразу две группы рыбаков оказались посреди Ладожского озера на предоставленных стихии лодках.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила о двух инцидентах, произошедших с рыболовами в акватории Ладожского озера. Помощь потребовалась сразу двум компаниям, выбравшимся на рыбалку на моторных лодках.

Первую группу рыбаков из двоих человек в лодке без бензина 21 июня унесло течениями к острову Птинов, где они и дрейфовали, пока их не подобрали спасатели. У второго рыболовного экипажа 22 июня посреди озера во время движения повредился топливный шланг, и мотор остановился - а вместе с ним и лодка. Первых пострадавших на землю буксировали спасатели Новой Ладоги, вторых - Шлиссельбурга.

От непредвиденного дрейфа никто из рыбаков не пострадал.

Ранее пресс-служба аварийно-спасательной службы области сообщила, что за три дня в Ленобласти утонули пять человек.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области в соцсети ВКонтакте