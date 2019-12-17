Для петербуржцев работает телефон единой службы спасения "112".

За три дня в Ленобласти утонули пять человек. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Первый случай произошел 19 июня в карьере около поселка Новое Токсово, в котором утонули 20-летняя девушка и 19-летний юноша. Обнаружить погибших удалось 21 июня, после чего спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург доставили их на берег и передали полиции.

Второй случай произошел 20 июня в водоеме поселка Синявино, в котором утонул мужчина. В понедельник, 21 июня, спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили погибшего и передали сотрудникам полиции.

Третий случай произошел также 20 июня во Всеволожском районе. Из Колтушеского озера в селе Павлово достали парня, на вид которому около 26 лет. Прибывшие на место медики подтвердили, что смерть наступила в результате утопления.

И четвёртый случай произошел 21 июня. На карьере у деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленобласти утонул мужчина. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно извлекли погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что после гибели 15-летней девочки во время купания в карьере у поселка Шапки возбудили уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО