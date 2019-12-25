Молодой человек утонул во время купания в Колтушском озере в Павлово

В воскресенье, 20 июня, во Всеволожском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб молодой человек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Трагедия разыгралась около 17 часов. Из Колтушеского озера в селе Павлово достали парня, на вид которому около 26 лет.
Прибывшие на место медики подтвердили, что смерть наступила в результате утопления. Документов при погибшем не было. В настоящий момент устанавливается его личность и обстоятельства произошедшего.
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Фото: pixabay.com
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