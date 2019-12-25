В карьере у поселка Шапки в Ленобласти утонула 15-летняя девочка

О месте, где случилась трагедия, ходит дурная слава.

Тосненская городская прокуратура устанавливает обстоятельства гибели 15-летней девочки, тело которой достали из пятого карьера у поселка Шапки в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тело вытащили из воды спасатели поисково-спасательных отрядов города Тосно и Новая Ладога в половине пятого часа вечера 20 июня. Погибшую передали сотрудникам полиции.

По данным 47news, девочка приехала из Дагестана в гости к сестре. На карьер пришла вместе с родственниками.

О месте, где случилась трагедия, ходит дурная слава. Год назад на соседнем карьере утонул 17-летний студент петербургского медколледжа. Он неудачно прыгнул в воду с берега. Еще одна трагедия произошла на пятом карьере 8 февраля 2020 года, где за день погибли трое, в том числе ребенок.

Ранее мы писали, что в устье Смоленки утонул неизвестный мужчина.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО