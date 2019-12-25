После гибели 15-летней девочки во время купания в карьере у поселка Шапки возбудили уголовное дело

В Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели 15-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по 47-му региону.
Девочка приехала из Дагестана к своей сестре. На берег песчаного карьера №5 у поселка Шапки она пришла вместе со своими родственниками. Установлено, что во время купания девочка стала тонуть. Она звала на помощь, однако никто ей не помог. В результате несовершеннолетняя скрылась под водой.
Тело ребенка извлекли из воды спасатели. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее молодой человек утонул во время купания в Колтушском озере в Павлово.
Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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