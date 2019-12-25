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В Кронштадте подъемный кран упал в воду
Сегодня, 19:12
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В Кронштадте подъемный кран упал в воду

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Судя по фотографиям, можно предположить, что кран поднимал катер, однако не справился с весом судна.

В воскресенье, 19 июля, в Кронштадте грузоподъемный кран упал на кабину, а затем и на катер. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на пристани недалеко от жилого комплекса "Фортеция". Судя по фотографиям, можно предположить, что кран поднимал катер, однако не справился с весом судна. Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее Piter.tv сообщал, что с понедельника жара покинет Петербург.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: жк фортеция, катер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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