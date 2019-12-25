С понедельника жара покинет Петербург

В течение предстоящей недели температура воздуха будет держаться в пределах +20...+25 градусов.

На будущей недели жара наконец уйдет из Петербурга. Новый циклон из Скандинавии принесет в Северную столицу привычную для петербуржцев летнюю погоду. Об этом сообщили "Невские Новости" 18 июля.

Дождей в городе на следующей неделе ожидается немного. Почти каждый день в Петербурге будет солнечно или облачно. Подует западный и северо-западный ветер. Столбики термометров покажут +20...+25 днем и +15...+18 ночью.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с понедельника в Ленобласть придет похолодание.

Фото: Pexels (cottonbro)