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С понедельника в Ленобласть придет похолодание
Сегодня, 15:11
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С понедельника в Ленобласть придет похолодание

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Столбики термометров наконец покажут не +32, а +21...+26 градусов.

В понедельник, 19 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью термометры покажут +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление  будет меняться мало.

Ранее на Piter.tv:диетолог рассказала, что следует есть для защиты организма в период пандемии COVID-19.

Фото: Pexels (Leah Kelley)

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Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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