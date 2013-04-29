С понедельника в Ленобласть придет похолодание

Столбики термометров наконец покажут не +32, а +21...+26 градусов.

В понедельник, 19 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью термометры покажут +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

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Фото: Pexels (Leah Kelley)