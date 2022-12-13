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В последний день апреля в Ленобласти будет дождливо
Сегодня, 14:01
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В последний день апреля в Ленобласти будет дождливо

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Небо затянет облаками, но жители будут видеть весеннее солнце.

В воскресенье, 30 апреля, в Ленобласти ожидается теплая и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. Подует сильный ветер со скоростью 9-14 м/с. Столбики термометров покажут ночью 0...+5 градусов, на востоке подморозит до -5 градусов. Днем в Ленобласти будет тепло. Воздух прогреется до +9...+14 градусов. На востоке столбики покажут +17 градусов. 

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на майских праздниках.

Фото: Pxhere

Теги: 30 апреля, климат, мчс, погода, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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