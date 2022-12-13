Синоптик рассказал какая погода ждет петербуржцев на майских праздниках

Мироничева заявила, что майская погода постоянства не обещает.

Средняя температура в мае в Петербурге составит +11,5 градуса. Ожидаются и существенные похолодания. Об этом рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, пишут "Невские новости".

Мироничева заявила, что майская погода постоянства не обещает. В связи с этим малооблачные, сухие периоды будут сменяться облачными и дождливыми днями.

Первая декада мая будет прохладной - ночные температуры воздуха будут составлять от +1 до +6 градусов, а днем воздух не будет прогреваться выше +6…+11. Во второй и третьей декадах, температурный фон станет выше, преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах от +13 до +18 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать +19…+24 градусов.

Ранее Градсовет Петербурга одобрил корректировку проекта фасада Meltzer Hall. Прошлый проект рассматривали в 2013 году и отклонили.

Фото: Piter.tv

