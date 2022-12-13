Градсовет Петербурга одобрил корректировку проекта фасада Meltzer Hall

Прошлый проект рассматривали в 2013 году и отклонили.

Градостроительный совет Петербурга одобрил корректировку проекта фасада 8-этажного ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Об этом 28 апреля рассказали в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Прошлый проект рассматривали в 2013 году и отклонили. В сегодняшнем проекте изменилось сочление и трактовка кровли с плоскостью фасадов, характер и цвет облицовки, кровля стала светлее стены. Обновился и применяемый материал — фасады сделают из пироксенита, натурального камня магматической горной породы. Комплекс рассчитан на 163 квартиры.

Ранее с экс-полицейского Петербурга взыскали более 40 млн рублей. Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы.

Фото: Piter.tv

