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С экс-полицейского Петербурга взыскали более 40 млн рублей
Сегодня, 18:59
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С экс-полицейского Петербурга взыскали более 40 млн рублей

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Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы.

Суд Петербурга удовлетворил иск прокуратура, которая требовала взыскать с экс-полицейского более 44 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов города. 

Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы. Также семья приобрела долю в нежилой собственности. 

На обращении имущества в доход государства настоял прокурор города Виктор Мельник. Представители надзорного органа обещают проконтролировать исполнение судебного решения.

Ранее в Петербурге арестовали аспиранта, который поджег музей. Свою вину 25-летний аспирант Политеха признал. Под стражей он будет до 25 июня. 

Фото: Piter.tv 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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