С экс-полицейского Петербурга взыскали более 40 млн рублей

Суд Петербурга удовлетворил иск прокуратура, которая требовала взыскать с экс-полицейского более 44 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов города.
Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы. Также семья приобрела долю в нежилой собственности.
На обращении имущества в доход государства настоял прокурор города Виктор Мельник. Представители надзорного органа обещают проконтролировать исполнение судебного решения.
Ранее в Петербурге арестовали аспиранта, который поджег музей. Свою вину 25-летний аспирант Политеха признал. Под стражей он будет до 25 июня.
Фото: Piter.tv
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