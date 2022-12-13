С экс-полицейского Петербурга взыскали более 40 млн рублей

Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы.

Суд Петербурга удовлетворил иск прокуратура, которая требовала взыскать с экс-полицейского более 44 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов города.

Бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ регионального главка ведомства и его родственники купили три квартиры на неподтвержденные доходы. Также семья приобрела долю в нежилой собственности.

На обращении имущества в доход государства настоял прокурор города Виктор Мельник. Представители надзорного органа обещают проконтролировать исполнение судебного решения.

Ранее в Петербурге арестовали аспиранта, который поджег музей. Свою вину 25-летний аспирант Политеха признал. Под стражей он будет до 25 июня.

Фото: Piter.tv

