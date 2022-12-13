В Петербурге арестовали аспиранта, который поджег музей

Свою вину 25-летний аспирант Политеха признал. Под стражей он будет до 25 июня.

В пятницу, 28 апреля, Пушкинский суд Петербурга арестовал Алексея Грибанова, которого задержали при поджоге здания ГБУ "Историко-литературный музей города Пушкина". Его обвиняют в хулиганстве, пишут в объединённой пресс-службе судов города.

Свою вину 25-летний аспирант Политеха признал. Под стражей он будет до 25 июня.

Следствие считает, что Грибановым вели мотивы политической вражды, он совершил это вместе с соучастниками, личности которых еще не установили. По словам силовиков, он облил здание музея горючей жидкостью и поджег его, после чего безуспешно попытался скрыться. Фасад от его действий сильно не пострадал.

Ранее депутаты петербургского ЗакСа выступили против проекта об усыплении бездомных собак. Документ был предложен коллегами из Госдумы.

Фото: Piter.tv

