Депутаты петербургского ЗакСа выступили против проекта об усыплении бездомных собак

Документ был предложен коллегами из Госдумы.

Депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение законопроект, подразумевающий усыпление бездомных собак, проявивших агрессию. Против инициативы выступили парламентарии ЗакСа Северной столицы. Об этом заявил петербургский депутат Денис Четырбок, подчеркнув, что по отношению к животным можно применять более гуманные меры.

Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Не животных умерщвлять, а приюты строить, вводить обязательную регистрацию, активнее заниматься отловом. Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга

Также Четырбок выступил за проведение массовой стерилизации бездомных животных, а также наращивание числа бесплатных вакцин. Наконец, он добавил, что собак нужно более активно пристраивать в приюты и оказывать поддержку волонтерам, которые помогают брошенным животным. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга предложил ввести штраф до 500 тысяч рублей за рекламу секс-услуг.

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