ЗакС Петербурга предложил ввести штраф до 500 тысяч рублей за рекламу секс-услуг

Заксобрание Петербурга ссылается на ситуацию в городе, где распространилась практика размещения рекламы интим-услуг на водосточных трубах, столбах, стенах и остановках.

Законодательное собрание Петербурга 24 апреля внесло в Госдуму законопроект о запрете рекламы сексуальных услуг и повышении штрафов за нарушение этого запрета. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента России.

Заксобрание Петербурга ссылается на ситуацию в городе, где распространилась практика размещения рекламы интим-услуг на водосточных трубах, столбах, стенах и остановках.

Авторы законопроекта предложили дополнить КоАП статьей 14.3.2, предусматривающей наказание за размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг, в том числе скрытой. Физические лица предлагается штрафовать на 25-50 тысяч рублей, должностные лица – на 50-100 тысяч, юридические лица – на 100-500 тысяч рублей.

Также пПетербуржцев будут штрафовать за выгул опасных собак без намордника и поводка. ЗакС обратится к Госдуме с предложением внести необходимые изменения и в федеральный КоАП. Для граждан за нарушение предусматривается либо предупреждение, либо штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч.

Фото: Piter.tv