В Ленобласти во вторник пройдет небольшой дождь

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется +11...+16 градусов.

В Ленобласти 29 апреля обещают облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью подует юго-западный, западный ветер 5-10 м/с. Днем порывы будут достигать 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется +11...+16 градусов, местами до +19 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

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Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС