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В Ленобласти во вторник пройдет небольшой дождь
Сегодня, 13:57
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В Ленобласти во вторник пройдет небольшой дождь

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Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется +11...+16 градусов.

В Ленобласти 29 апреля обещают облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью подует  юго-западный, западный ветер  5-10 м/с. Днем  порывы будут достигать 12 м/с. 

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется +11...+16 градусов, местами до +19 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк выложил видеозапись с пумой Синди.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС 

Теги: мчс, погода в ленобласти, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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