Ленинградский зоопарк выложил видеозапись с пумой Синди

Сотрудники Ленинградского зоопарка выложили видеозапись с пумой Синди, отдыхающей в своем домике и мурлыкающей от удовольствия. Видео собрало уже много лайков и комплиментов.
Отложите все на минутку и включите видео со звуком. Пума Синди отдыхает в домике и завораживает нас своими серо-зелеными глазами.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Пума в дикой природе встречается только в Северной и Южной Америке. В горах эти животные встречаются на высоте до 4,5 тыс. метров, но также живут и на равнинах. Она является хищником, но редко нападает на человека.
Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк перешел на летний режим работы на этой неделе.
Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все