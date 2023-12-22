Ленинградский зоопарк выложил видеозапись с пумой Синди

Пума в дикой природе встречается только в Северной и Южной Америке.

Сотрудники Ленинградского зоопарка выложили видеозапись с пумой Синди, отдыхающей в своем домике и мурлыкающей от удовольствия. Видео собрало уже много лайков и комплиментов.

Отложите все на минутку и включите видео со звуком. Пума Синди отдыхает в домике и завораживает нас своими серо-зелеными глазами. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Пума в дикой природе встречается только в Северной и Южной Америке. В горах эти животные встречаются на высоте до 4,5 тыс. метров, но также живут и на равнинах. Она является хищником, но редко нападает на человека.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк перешел на летний режим работы на этой неделе.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк