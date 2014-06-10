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Следователи Петербурга проводят проверку после падения доводчика от двери на шестилетнюю девочку
Сегодня, 16:20
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Следователи Петербурга проводят проверку после падения доводчика от двери на шестилетнюю девочку

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Инцидент произошел на Приморском шоссе 12 марта.

В Петербурге организована проверка по факту травмирования ребенка. Речь идет о том, что 12 марта шестилетняя девочка и ее мама выходили из парадной дома на Приморском шоссе, и на голову малышки упал металлический магнит от доводчика двери

Следователи Курортного района проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

В настоящее время следователями СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток в Озерках. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: приморское шоссе, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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