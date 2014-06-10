Следователи Петербурга проводят проверку после падения доводчика от двери на шестилетнюю девочку

Инцидент произошел на Приморском шоссе 12 марта.

В Петербурге организована проверка по факту травмирования ребенка. Речь идет о том, что 12 марта шестилетняя девочка и ее мама выходили из парадной дома на Приморском шоссе, и на голову малышки упал металлический магнит от доводчика двери.

Следователи Курортного района проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователями СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу