Следователи Петербурга проводят проверку после падения доводчика от двери на шестилетнюю девочку

В Петербурге организована проверка по факту травмирования ребенка. Речь идет о том, что 12 марта шестилетняя девочка и ее мама выходили из парадной дома на Приморском шоссе, и на голову малышки упал металлический магнит от доводчика двери.
Следователи Курортного района проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В настоящее время следователями СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее на Piter.TV: двухлетняя девочка опрокинула на себя кипяток в Озерках.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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