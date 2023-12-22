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В Петербурге 1 июня обещают ливень и грозы
Сегодня, 13:08
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В Петербурге 1 июня обещают ливень и грозы

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В Северной столице выпадет град.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе на Неве сохраняется жара. 1 июня в Северной столице выпадут небольшие осадки в виде дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Местами пройдут ливни. Обещают грозы, град. Такую же погоду синоптики обещают нам и сегодня, 31 мая. В небе будет грохотать

Высокая температура воздуха негативно отражается на здоровье. В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как пережить майскую жару и избежать перегрева.   

Фото: Pxhere

Теги: погода, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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