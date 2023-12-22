В Петербурге 1 июня обещают ливень и грозы

В Северной столице выпадет град.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе на Неве сохраняется жара. 1 июня в Северной столице выпадут небольшие осадки в виде дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Местами пройдут ливни. Обещают грозы, град. Такую же погоду синоптики обещают нам и сегодня, 31 мая. В небе будет грохотать.

Высокая температура воздуха негативно отражается на здоровье. В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как пережить майскую жару и избежать перегрева.

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