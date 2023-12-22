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В Петербурге 31 мая в небе будет грохотать         
Сегодня, 13:17
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В Петербурге 31 мая в небе будет грохотать         

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Пройдет небольшой дождь, засверкают молнии.

Петербургскую ясную погоду прервет небольшая гроза. В пятницу, 31 мая, в городе на Неве в начале ночи и днем местами прогремит гром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".       

Кроме того, в Северной столице хлынет дождь. В некоторых районах выпадут ледяные хлопья. Град будет кратковременным.   

Сегодня в городе на Неве сохранится очень теплая погода. Прыснет майский дождь, небо заблестит молниями. 

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как пережить жару.

Фото: Pxhere

Теги: гроза, гром, мчс, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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