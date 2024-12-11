"Зенит" ответил на обвинения "Палмейраса" во лжи из-за Клаудиньо

22 января "Зенит" официально объявил о том, что Клаудиньо переходит в катарский "Аль-Садд".

Футбольный клуб "Зенит" дал ответ на обвинения президента бразильского "Палмейраса" Лейлы Перейры в адрес руководства клуба, утверждающей, что оно лжёт. Об этом сообщает "РБК Спорт".

Перейра отметила, что председатель "Зенита" Александр Медведев соврал, когда заявил, что между клубами не было достигнуто никакой договоренности касательно перехода Клаудинью.

Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК "Палмейрас" и госпожу Лейлу Перейру держать не будем. пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

22 января "Зенит" официально объявил о том, что Клаудиньо переходит в катарский "Аль-Садд". В текущем сезоне Клаудиньо сыграл 19 матчей за "Зенит", отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с клубом действовал до июня 2028 года. Он выступал за "Зенит" с 2021 года и трижды становился чемпионом России.

Ранее мы сообщили о том, что матч "Зенита" со сборной Иордании закончился ничьей.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"