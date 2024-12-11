Матч "Зенита" со сборной Иордании закончился ничьей

Итоговый счет – 1:1.

Состоялась первая контрольная игра "Зенита" в рамках подготовки к продолжению РПЛ в 2025 году. Петербургский клуб сыграл товарищеский матч со сборной Иордании в Катаре. Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

Первый и единственный гол "Зенита" на 64-й минуте игры забил Максим Глушенков. Следующий матч клуба пройдет 27 января. Петербуржцы встретятся с армянским клубом "Ноа".

Слава Богу, все живы-здоровы. Будем готовиться, работать дальше. Первый спарринг состоялся. Разберем его, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу. Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"