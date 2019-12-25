Петербургский ЗакС предлагает отправлять в колонию за фальшивые решения собраний МКД

Спикер ЗакСа отметил, что такие преступления портят жизнь "миллионам россиян", которые потом годами судятся с управляющими компаниями.

В петербургском ЗакСе подготовили проект о введении уголовной ответственности за фальсификацию решений собрания собственников жилья в доме. Если Госдума одобрит данное предложение, в колонию за такое можно будет отправиться на срок до 6 лет.

Как рассказал спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский, авторами федеральной инициативы стали 11 депутатов. Если подлог совершен одним человеком, предлагается наказывать лишением свободы сроком до 2 лет или штрафом до 300 тысяч рублей (или в размере дохода осужденного за 1-2 года). Если протокол фальсифицировала группа людей либо человек с использованием служебного положения, максимальный срок вырастает до 6 лет, а штраф – до 500 тысяч (или дохода за 3 года).

Спикер ЗакСа отметил, что такие преступления портят жизнь "миллионам россиян", которые потом годами судятся с управляющими компаниями. Зачастую злоумышленники остаются безнаказанными.

Так, жители дома на Среднерогатской, 9, несколько лет боролись с созданным без их участия жилищным кооперативом (ЖК). В какой-то момент представители ЖК начали без ведома жильцов ставить канализационные заглушки и менять домофоны.

Фото: Piter.tv (архив)