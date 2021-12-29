Конфликтный ЖК на Среднерогатской без ведома жильцов ставит канализационные заглушки и меняет домофоны

Конфликт продолжается уже на протяжении года. В феврале 2021 года жильцы узнали о решении сменить способ управления домом на жилищный кооператив во главе с собственником Иваном Тихашиным. При этом большая часть собственников утверждает: они не участвовали в голосовании, многие даже не знали о его проведении и после обращения в ГЖИ обнаружили поддельные бюллетени.

Уже целый год жители дома на Среднерогатской, 9, борются с созданным без их участия жилищным кооперативом (ЖК). В феврале 2021 года жильцы узнали о решении сменить способ управления домом на жилищный кооператив во главе с собственником Иваном Тихашиным. При этом большая часть собственников утверждает: они не участвовали в голосовании, многие даже не знали о его проведении и после обращения в ГЖИ обнаружили поддельные бюллетени. На следующей неделе, 16 и 17 февраля в Московском районном суде состоятся очередные заседания по признанию протоколов голосования за создание ЖК недействительными. А пока суд не принял решение, председатель жилищного кооператива Иван Тихашин ставит заглушки самым активным борцам за справедливость, без общего собрания собственников (ОСС) меняет исправные домофоны и без ведома переключает жильцов на другого телевизионного провайдера.

В среду, 9 февраля, смена домофонов в одной из парадных дома вызвала удивление жильцов и закончилась приездом полиции.

Около двух часов дня один из жильцов, выходивший из дома, обнаружил, что дверь в парадную открыта и трое неизвестных мужчин меняют домофон. Предупреждений о проведении таких работ нигде не было. На одном из сотрудников была рабочая форма фирмы "ПАКТ", специалисты предоставили удостоверение сотрудников, но разрешения на проведение работ у них не оказалось.

Видео: предоставлено Piter.tv жителем дома

Однако жители уже были знакомы с этой компанией, так как 29 января стало известно, что жилищный кооператив заключил с ней договор на оказание телевизионных услуг. Всё снова произошло неожиданно, и многие остались без телевидения и уже привычного телевизионного провайдера. В этот раз жильцами было принято решение вызвать полицию.

К слову, полиция не спешила приезжать, а сотрудники "ПАКТ" продолжали заниматься своей работой. За полтора часа, что ехал сотрудник МВД, к подъезду подошли около десяти жильцов дома, а через некоторое время пришел и председатель жилищного кооператива Иван Тихашин. На вопрос корреспондента Piter.TV, где можно посмотреть результаты ОСС о замене домофонов, он вместо ответа достал телефон, начал снимать и заявлять, что у него также есть удостоверение сотрудника СМИ и что здесь проходит митинг. После этого он спешно ретировался, но предоставил представителю инициативной группы договор с фирмой "ПАКТ" и итоги голосования за смену домофонов. В голосовании приняли участие 7 человек из 1346 квартир. Стоимость работ оценивается в 922 тысячи рублей.

Сегодня начали замену домофонов, ОСС с этим вопросом в повестке Иван Тихашин не проводил. Он провёл только собрание своего ЖК. Собрание ЖК из семи человек не правомочно решать такое. Поэтому мы вызвали участкового. Составили заявление о нанесении вреда общему имуществу МКД с подозрением на хищение общедомового имущества. Существующие домофоны рабочие, исправные, в замене нет необходимости. Руслан Сивоконь, представитель инициативной группы

Фото: Piter.tv

После того, как сотрудник МВД собрал заявления от жильцов и уехал, собственникам 9 февраля в 16:30 начали приходить уведомления о модернизации домофонов с 1 февраля 2022 года.

Скриншот: предоставлено Piter.tv жителем дома

Также появилось и уведомление на одной из парадных, где говорилось о проведении таких работ.

Фото: предоставлено жителем дома

Одному из жильцов в УК "Триумф Сервис", которую также нанял жилищный кооператив без голосования с собственниками, сообщили, что домофоны меняют для борьбы с закладчиками и другими непрошенными гостями. При этом на протяжении месяца, пока жильцы будут получать ключи, все парадные будут открыты.

Piter.TV дважды на протяжении рабочего дня связывался с оператором связи "ПАКТ" для разъяснения ситуации. Нам дважды пообещали, что с нами свяжется секретарь, однако, на момент публикации обратного звонка так и не поступило.

Этому инциденту предшествовали еще несколько неприятных ситуаций.

Сотрудники жилищного кооператива Среднерогатской, 9 перед Новым годом начали ставить заглушки на канализацию "злостным неплательщикам". Туалетом предложили пользоваться в диспетчерской дома. По версии жилищного кооператива, заглушки ставили тем, кто не оплатил коммунальные услуги. При этом Московский районный суд напрямую запретил кооперативу и его председателю Ивану Тихашину перекрывать в квартирах канализацию. Исполнительный лист с обеспечительными мерами был передан в службу судебных приставов, однако установка заглушек не прекратилась – это делали через технические помещения на чердаке. Актов о выполненных работах жильцам не выдавали.

Несмотря на то, что исполнительный лист был выдан судьей 10 января, вручить его удалось только 14 января. После вручения Ивану Тихашину исполнительного листа судебными приставом, заглушки в квартирах жильцов были сняты.

Видео: предоставлено Piter.tv жителем дома

Однако в квитанциях после этого появилась графа "Установка канализационных заглушек – 3000 рублей".

Фото: предоставлено жителем дома

Фото: предоставлено жителем дома

На этом несчастья дома не закончились. В период с 30 декабря 2021 по 25 января 2022 года жильцы решили провести свое собрание собственников, чтобы сменить способ управление домом. И в период с вечера 29 января до утра 30 января неизвестные в паркинге повредили автомобиль (по периметру нанесли сквозные отверстия), который принадлежит председателю собрания Алексею Никитину. Камер в паркинге нет, а в МВД на данный момент решили отказать в возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента.

Фото: предоставлено жителем дома

Текст: Анастасия Дорофеева / Piter.TV

Главное видео: Piter.TV

Документы: предоставлено жильцами Piter.TV