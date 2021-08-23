Две управляющие организации не могут поделить жилой дом на Среднерогатской улице

Жители обеспокоены постоянной сменой "управленцев". За полгода у дома накопился долг перед коммунальными службами в 8 миллионов рублей.

Жильцы многоквартирного дома №9 на Среднерогатской улице стали заложниками борьбы за управление жилым фондом. В феврале 2021 года местные жители узнали о решении сменить способ управления домом на жилищный кооператив во главе с собственником Иваном Тихашиным. Группа жильцов утверждает: они не участвовали в голосовании и после обращения в ГЖИ обнаружили поддельные бюллетени.

Неоднократно общались с Иваном Сергеевичем Тихашиным, хотели у него спросить цель, почему именно через подделку протоколов наших подписей он хочет управлять нашим домом. Нам было непонятно, почему нормально не инициировать собрание: за 10 дней повесить объявление на доску, выйти во двор. Руслан Сивоконь, представитель инициативной группы

И без того сложная ситуация обострилась в июне: собственники узнали о регистрации ТСЖ во главе с председателем Зеулиным. По мнению многих, за новым ТСЖ стоит организация, управлявшая домом до жилищного кооператива. В итоге жители получили двойные квитанции: ЖК заключил договор с ресурсоснабжающими организациями, а ТСЖ выставило счет за стрижку газонов и уборку.

Как жильцу дома, мне непонятно было, почему так происходит. Естественно никакие платежи мы не платим уже с апреля: ни в ЖК, ни в ТСЖ. Мы не платим в ЖК, потому что они пришли в дом незаконно, как мы считаем. Никто за них не голосовал. Максим, житель дома №9 на Среднерогатской улице

За полгода у дома накопился долг перед коммунальными службами в 8 миллионов рублей. С 12 по 25 июня во время работ по подготовке дома к отопительному сезону подача горячей воды задерживалась из-за задолженностей.

Компания "Ориент Бридж" просто не включила отопление и по-прежнему из крана текла холодная вода. Мы собрались и написали заявления губернатору, президенту, в прокуратуру, местному депутату Московского района и в "Ориент Бридж". Эти заявления подписали порядка 170 человек. Марина, жительница дома №9 на Среднерогатской улице

Со слов активистов, оба председателя действуют без учета мнений собственников. Жители обеспокоены постоянной сменой управленцев дома и намерены обжаловать в суде предыдущие протоколы собраний.

Видео, фото: Piter TV, взято из Telegram-канала чата жителей дома