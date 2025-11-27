В Адмиралтейском районе пройдет торжественное открытие Исидоровского сквера

При разработке проекта учли пожелания местных жителей.

В Адмиралтейском районе Петербурга 27 августа в 17:00 пройдет торжественное открытие Исидоровского сквера, расположенного на проспекте Римского-Корсакова. Зеленая зона обновлена по приоритетному проекту губернатора Александра Беглова "Комфортная городская среда Петербурга".

При разработке проекта учли пожелания местных жителей. При благоустройстве высадили 12 каштанов и свыше 300 декоративных кустарников, обновили газоны, отремонтировали пешеходные дорожки, установили садовую мебель и новое освещение. Особое место притяжения – видовая площадка на канал Грибоедова с малой архитектурной формой "Коломенский кот".

В четверг будут работать интерактивные площадки: мастер-классы от Клуба юных моряков, мастер-класс по апсайклингу, созданию коллажа-открытки и мозаике.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершили благоустройство сквера ВДВ.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга