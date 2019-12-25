Съезд с КАД Петербурга на М-11 отремонтировали досрочно

Напомним, окончание работ было запланировано на 17 октября.

Съезд с внутреннего кольца Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга на М-11 "Нева" открыли досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По состоянию на 9 октября работы по корректировке положения опорных частей пролетного строения путепровода над основным ходом КАД, расположенного на 67-м километре КАД, выполняемые с полным перекрытием движения по съезду с внутреннего кольца на скоростную автомобильную дорогу Москва — Санкт-Петербург М-11 "Нева", завершены досрочно. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Отмечается, что весь объем запланированных работ выполнен, временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Движение транспорта по съезду полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Напомним, окончание работ было запланировано на 17 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что на развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти перекроют съезд.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"