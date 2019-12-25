Движение на Октябрьской набережной будут постепенно открывать

Участок был перекрыт двое суток, из-за чего на Дальневосточном проспекте скапливались пробки.

На участке Октябрьской набережной от улицы Крыленко до Народной улице будут постепенно открывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Дорога была перекрыта в месте пожара на Октябрьской набережной, 50. Там работали сотрудники МЧС, они тушили здание "Невской мануфактуры". На данный момент технику передислоцируют.

Напомним, пожар в здании в Невском районе тушат уже более двух суток. Губернатор поручил восстановить здание. В КГИОП отметили, что оно должно будет выглядеть точно также, так как части "Невской мануфактуры" были объектами культурного наследия регионального значения.

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