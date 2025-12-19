На берегу реки Утки обнаружили отходы V класса опасности

Сейчас сотрудники ведомства занимаются подсчетом ущерба, нанесённого почве в результате несанкционированного размещения отходов.

При осуществлении контрольных мероприятий специалистами Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора было выявлено размещение опасных отходов V класса опасности непосредственно в водоохранной и прибрежной защитных зонах реки Утка на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Сейчас сотрудники ведомства занимаются подсчетом ущерба, нанесённого почве в результате несанкционированного размещения отходов. Итоговая сумма будет направлена для компенсации администрацией Свердловского городского поселения. Информация передана органами надзора в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, что причиной начала проверки стали жалобы местных жителей, сообщивших о действиях с применением специальной техники вблизи берегов реки Утка.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти осталось всего два действующих общественных экоинспектора.

Видео: пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора

