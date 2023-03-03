В Ленобласти осталось всего два действующих общественных экоинспектора

Жесткая отчетность и ответственность отпугивают новых кандидатов на роль защитников природы в регионе.

В Ленинградской области официально действуют лишь два общественных инспектора по охране окружающей среды. Статус общественного инспектора может получить любой совершеннолетний гражданин России. Для этого необходимо пройти специальное обучение и сдать экзамен. Основная задача инспекторов — помощь государственным надзорным органам: фиксация нарушений, таких как незаконные свалки или выбросы, и участие в рейдах. Об этом стало известно в ходе экспертной сессии, прошедшей в Торгово-промышленной палате Ленобласти.

Власти региона связывают низкий интерес граждан с высокой ответственностью и строгими требованиями к отчетности. Эта деятельность требует значительных временных затрат и глубоких знаний природоохранного законодательства. Многие активисты предпочитают не оформлять статус официально, а сообщать о нарушениях через "Зеленую линию" или портал Госуслуг.

Парадокс ситуации в том, что активность граждан в сфере экологического контроля остается высокой. Только за последний месяц по обращениям жителей были пресечены нарушения при транспортировке отходов и незаконный сброс мусора. Однако большинство неравнодушных граждан не готовы брать на себя формальные обязанности и бюрократическую нагрузку, связанную со статусом общественного инспектора.

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора