Цены на отдых в Сочи резко подскочили из-за ограничения полетов в Турцию

В среднем стоимость проживания в Сочи выросла на 50%.

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию. Об этом сообщили ТАСС представители туротрасли.

По словам экспертов, после восстановления авиасообщения, возможно, стоит ожидать снижения стоимости отдыха в Сочи.

Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны. Анна Нетягина, президент Ассоциации отельеров Сочи

По ее словам, туристы будут должны соглашаться на условия отельеров, если желают провести время в Сочи. Также она уточнила, что никто не отменял возможность съема квартир, что позволит сэкономить на отдыхе.

Ранее в МИД Турции отреагировали на решение РФ об ограничении авиасообщения.

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