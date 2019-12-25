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В МИД Турции отреагировали на решение РФ об ограничении авиасообщения
Сегодня, 10:14
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phil_k

В МИД Турции отреагировали на решение РФ об ограничении авиасообщения

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В ведомстве не увидели в этом политической подоплеки.

В МИД Турции заявили, что не видят политической подоплеки в решении России ограничить авиасообщение. Об этом сообщил глава ведомства Мевлют Чавушоглу телеканалу NTV.

Ожидается, что в Турцию в скором времени прибудет делегация из РФ. Власти страны считают, что она увидит все меры, которые принимаются для борьбы в COVID-19.

Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки COVID-19 в стране.

Ранее в Совфеде РФ назвали отказ россиян от отдыха в Турции проверкой на патриотизм.

Фото: pixabay.com

Теги: ковидные ограничения, ограничение авиасообщения с турцией, россия, турция
Категории: Новости России, Лента новостей,

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