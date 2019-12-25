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Эксперт считает, что политика в закрытии авиасообщения с Турцией ни при чем
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib

Эксперт считает, что политика в закрытии авиасообщения с Турцией ни при чем

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За последние сутки в Турции зарегистрировали более 54 тыс. заболевших коронавирусом.

Накануне стало известно, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это никак не связано с заявлениями турецкого президента, которые прозвучали на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Напомним, Эрдоган заявил о том, что не признает Крым частью России. 

Во-первых, под запрет попала еще и Танзания. Во-вторых, министр здравоохранения Турции Фахретин Коджа сообщил о том, что в стране регулярно регистрируют около 60 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Это значительно больше, чем показатели в России. В Танзании ситуации еще хуже, так как там несерьезно относятся к COVID-19. 

Ограничительные меры будут действовать с 15 апреля до 1 июня.

В Совфеде РФ назвали отказ россиян от отдыха в Турции проверкой на патриотизм.

Фото: Pixabay

Теги: авиасообщение, коронавирус, турция
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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