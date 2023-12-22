Житель Ленобласти проведет год в колонии за избиение женщины на Московском вокзале

Также он угрожал убийством мужчине.

В Петербурге осужден житель Ленинградской области за хулиганство на Московском вокзале. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Суд установил, что в апреле 2023 года житель Всеволожска, находясь в зале ожидания Московского вокзала, вступил в конфликт с женщиной и ударил ее в лицо. После угрожал мужчине убийством, размахивая перед ним двумя ножами. Мужчина признан виновным по ч. 1. ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном транспорте, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд приговорил жителя Ленинградской области к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в поезде "Белгород – Санкт-Петербург" женщина украла у проводника телефон.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура