В поезде "Белгород – Санкт-Петербург" женщина украла у проводника телефон

Подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража телефона в пассажирском поезде "Белгород – Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от 23-летнего проводника пассажирского поезда по факту пропажи его мобильного телефона. Потерпевший пояснил, что оставил гаджет в служебном купе во время высадки пассажиров на конечной станции на Московском вокзале Петербурга.

Сотрудниками транспортной полиции установлена подозреваемая в совершении кражи. Ею оказалась 40-летняя уроженка Твери, которая приехала в Северную столицу устраиваться на работу. Она при выходе из пассажирского состава обнаружила в открытом купе проводника телефон. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она положила мобильный гаджет вместе с коробкой в свою сумочку и покинула поезд. Далее она продала его знакомому, а денежные средства использовала для личных нужд.

Подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений. Общая сумма причинённого ущерба составила 23 тысячи рублей. возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте