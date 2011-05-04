На "Юго-Западной" продолжают остеклять купол вестибюля

Также на станции производят монтаж вентилируемого и фальш-фасада.

На строящейся станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии производится остекление купольной части наземного вестибюля. Об этом рассказали в Telegram-канале "Подземник".

Стеклянные панели устанавливают на конструкции купола, который находится над внутренним атриумом инженерного центра метрополитена. Также в наземной части "Юго-Западной" происходит монтаж вентилируемого фасада и фальш-фасада на корпусе объекта.

Тем временем на "Горном институте" Лахтинско-Правобережной линии производится обкатка станционных путей. Вчера метростроители сообщали о работах по монтажу информационно-навигационной системы на готовящейся к открытию станции.

Фото: Telegram / Подземник