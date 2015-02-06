На "Горном институте" монтируют элементы навигационной системы

Параллельно с этим на станции проходит обкатка путей.

На станции метро "Горный институт" производится монтаж информационно-навигационной системы – указывающих маршрут плашек и табличек. А в станционных тоннелях на стены уже нанесли фирменную оранжевую полосу Лахтинско-Правобережной линии, – рассказывают метростроители в Telegram-канале "Подземник".

На станции уже установлены указатели направления движения для пассажиров. Монтаж информационно-навигационной системы будет завершен обновлением схемы Петербургского метрополитена с учетом новой станции "оранжевой" ветки.

Ранее мы рассказывали, что на "Горном институте" началась обкатка путей – финальный этап перед полным введением станции "в оборот". Также совсем недавно вице-губернатор Петербурга Николай Линченко спустился на новую станцию и проверил ее готовность.

Фото: Telegram / Подземник