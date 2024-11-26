Линченко проверил готовность станции метро "Горный институт"

Метростроители на данный момент завершили основные отделочные работы.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил готовность новой станции четвёртой линии Петербургского метро "Горный институт". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Метростроители на данный момент завершили основные отделочные работы: укладку гранитного камня и мрамора в среднем и боковых тоннелях, монтаж декоративных элементов, включая четыре панно в центральном зале и архитектурное освещение, а также навигации для пассажиров.

Окончен монтаж лифтового оборудования, балюстрады, цепей и ступеней по всем четырем лентам эскалаторов. Размещено оборудование для электропитания станции.

Накануне первый состав преодолел более 3,6 км от действующей станции "Спасская" до платформ "Горного института".

Впереди ожидается финальная проверка оборудования и инженерных систем, тестирование коммуникаций и систем безопасности, а также завершение работ по благоустройству прилегающей территории.

Фото и видео: Telegram/ Горный институт