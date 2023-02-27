"Юго-Западная" обзаводится фасадом

На станции продолжаются строительные работы.

Наземный вестибюль станции метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии постепенно обзаводится "лицом" – строители производят монтаж вентилируемого фасада здания и фальш-фасада. Также на объекте уже смонтированы первые стеклянные панели, – следует из сообщения в Telegram-канале "Подземник".

Шестиэтажный корпус станции все больше начинает походить на конечный результат с макетов здания. Напомним, что строительные работы на новой станции Красносельско-Калининской линии ранее планировали завершить в 2024 году. Сообщалось, что "Юго-Западная" находится в высокой степени готовности.

Совсем недавно вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил готовность новой станции четвёртой линии Петербургского метро "Горный институт". Там начался процесс обкатки путей – последний этап перед полным запуском станции.

Фото: Telegram / Подземник