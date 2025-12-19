  1. Главная
После травмирования ребенка лошадью в деревне Муховицы возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:23
Животное лягнуло малышку и попало по лицу.

Следователи Ломоносовского района Ленобласти возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после травмирования двухлетней девочки в деревне Муховицы. Об этом сообщили в СК РФ. 

Напомним, 8 января ребенок, гуляя со своей матерью, подбежал к лошади. Животное лягнуло малышку и попало по лицу. В настоящее время пострадавшая помещена в больницу, где ей оказывают помощь. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересован нападением мужчины на пенсионерку из-за собаки в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

