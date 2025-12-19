После травмирования ребенка лошадью в деревне Муховицы возбуждено уголовное дело

Животное лягнуло малышку и попало по лицу.

Следователи Ломоносовского района Ленобласти возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после травмирования двухлетней девочки в деревне Муховицы. Об этом сообщили в СК РФ.

Напомним, 8 января ребенок, гуляя со своей матерью, подбежал к лошади. Животное лягнуло малышку и попало по лицу. В настоящее время пострадавшая помещена в больницу, где ей оказывают помощь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти